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Ülkedeki bütçe tartışması ise çözülemiyor ©

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Mar-a-Lago'ya tatile gittiği öğrenildi.
Ülkedeki bütçe tartışması ise çözülemiyor ©

ABD First Lady'sinin askeri uçakla tatile gitmesi, beraberindeki bir kongre delegasyonuyla Afganistan'daki ABD askerlerini ziyaret etmeyi planlayan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin uçağının Trump tarafından iptal etmesinden saatler sonra ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre ise, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan bir jetle tatile giden Melania Trump'ın uçuşu 35 bin dolara mal oldu.

Donald Trump ise, 'hükümetin kapanması' gerekçesiyle uçuşunu iptal ettiği Pelosi'ye "800 bin Amerikan işçisinin ücret almaması nedeniyle, bu halkla ilişkiler olayını ertelemenin tamamen uygun olduğuna katılacağınıza eminim" demişti.

BOEING İLE SEYAHAT ETTİ

Cumhurbaşkanının askeri uçak kullanan aile üyeleri için kullanılan 'EXEC1F' koduyla uçtuğu görülen Melania Trump'ın Boeing C32-A modeli bir uçakla seyahat ettiği tespit edildi.

NBC'de yer alan habere göre, Donald Trump'ın ulaşımı da da aynı model uçakla sağlanıyor.

Yanında oğlu da Barron'un da bulunduğu belirtlen First Lady'nin, perşembe akşamı Batı Palm Beach'e ulaştığı ve hafta sonunu buradaki konutunda geçireceği öğrenildi.

Uçuş, hava trafiğini takip eden @CivMilAir tarafından takip edildi ve Melania Trump'ın uçağının Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indiği doğrulandı.

​Pelosi'nin yardımcısı Drew Hammill de, uçuşu iptal edilen Pelosi'nin, ABD'nin NATO ittifakına olan bağlılığını yinelemek üzere Brüksel'e giderek düzey NATO komutanları, ABD askeri yetkilileri ve ülkenin kilit müttefikleriyle görüşeceğini açıkladı.

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