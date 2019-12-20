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Uluçay, Azerbaycan Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

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Cumhuriyet Meclis Başkanı Uluçay, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Asadov ile görüştü.
Uluçay, Azerbaycan Meclis Başkanı Asadov ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Bakü’de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov ile görüştü.

Bakü’de Meclis’te yer alan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay görüşmede, TÜRKPA Genel Kurulu çerçevesinde yapılan davetten dolayı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadova'a teşekkür ederek, KKTC'ye davet etti.

KKTC Meclisi’nin yapısı ve Uluslararası alandaki temsiliyet çalışmaları hakkında Başkan Asadov'a bilgi veren Uluçay,  bu çalışmalar içerisinde TÜRKPA'nın da çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Türk dili konuşan ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemine değinen Uluçay,  dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Kıbrıs Türkleri için her zaman müstesna bir değere sahip olduğunu kaydetti.

Uluçay,  görüşmede Kıbrıs sorunu konusunda yaşanan süreç,  ada etrafındaki doğalgaz ile ilgili çalışmalar ve ülkedeki eğitim sektörü başta olmak üzere yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ASADOV

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov da, Başkan Uluçay ve heyetini Bakü'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Kıbrıs Türk halkına selam ve sevgilerini iletti.

Kıbrıs Türklerine verdikleri önemi dile getiren Asadov,  başta kültür sanat faaliyetleri olmak üzere bir çok alanda sıkı bağlar kurduklarına işaret etti.

Uluçay, Azeri Meclis Başkanı ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Milli Meclisi’nin Genel Kurul salonunu da inceledi.

KKTC TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Bakü temasları kapsamında KKTC Bakü temsilciliğini de ziyaret etti.

Ziyarette Temsilci Ufuk Turganer tarafından Başkan Uluçay'a Azerbaycan'da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Uluçay, dost ve kardeş ülkeler bağlamında Türkiye'deki misyonların hemen ardından en sıcak bağların olduğu Azerbaycan'daki temsilciliğin misyonunun önemine değindi.

Uluçay, Turganer ve temsilcilik çalışanlarına başarılar diledi.

Ziyarete Bakü Temsilciliği Eğitim Ateşesi Tevfik Ulual da katıldı. 

ULUÇAY ADAYA DÖNDÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi Genel Kurul toplantısına katılan Uluçay, temaslarını tamamlayarak Ercan’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bu sabah KKTC'ye dönebildi.

Uluçay'a Bakü temasları sırasında Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Meclis Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etmişti. 

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