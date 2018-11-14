Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kastamonu Şubesinden bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kastamonu Şubesinden bir heyeti kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref salonunda gerçekleşen kabulde heyete Başkanlık yapan Kastamonu Tonya Kaymakamı Deniz Pişkin, bir konuşma yaparak, KKTC’nin bu mutlu gününde gaziler ve şehit yakınları ile birlikte adada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Teberrüken Uluçay da konuşmasında, bu özel günde Türkiye’den gelen heyet ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, özellikle gazilerin o günlerden bugünlere ülkede yaşana gelişimi göreceklerinden emin olduğunu belirtti.

Uluçay “Gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.