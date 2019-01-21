Uluçay: “Kıbrıslı türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması başlattık”

Tatar, Kızılyürek’in adaylığı konusunda hükümet görüşünün ne olduğunu da sordu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asemblesi (AKPA) heyetinin AP seçimlerine kadar, Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapacağını açıkladı.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi AP ve AKPA heyetindeki milletvekillerinin bu bilgilendirme çalışmalarında 2004’te yapılan Annan Planı referandumuyla ortaya çıkan duruma göre, Avrupa Parlamentosu’nda ancak Kıbrıs Türk halkının seçeceği temsilcilerin Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini vurgulayacaklarını kaydetti.

Genel Kurul’da bugün Niyazi Kızılyürek’in Güney Kıbrıs’ın siyasi partisi Akel’den Avrupa Parlamentosu adayı olması konuşuldu. Konuyu gündeme 62. madde tahtında söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar taşıdı. Tatar’ın hükümetin bu konudaki görüşünü sordu, kendi partisinin görüşünü dile getirerek, “Kıbrıslı Türkleri bu işe karıştırılmasın” dedi.

Tatar’ın bu sorusu üzerine kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Başbakan Tufan Erhürman açıklamalarda bulundu.

Özersay, Özyiğit ve Erhürman, Kıbrıslı Türkleri ancak Kıbrıslı Türklerin seçeceği kişilerin temsil edebileceğini ifade etti. Konuşmaların tümünde, Niyazi Kızılyürek’in donanımlı bir insan olduğuna da işaret edildi.

Genel Kurul’da son sözü alan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da “Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması başlattık” dedi.

Konuşmalara geçilmeden önce Meclis Genel Kurulu’nda Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığı’nın, komite gündeminde bulunan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin (Y.Ö. No: 17/1/2018) Avrupa Birliği’ni uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komiteye iletilmesine ilişkin tezkeresi okutulup bilgiye sunuldu.

Daha sonra UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, içtüzüğün 62. maddesi tahtında söz aldı. Tatar, Genel Kurul’un 2 saat geç toplandığını ifade ederek, “Genel Kurul saat 12.00’de toplandı. Sanırım bir rekor” dedi.

AKEL partisinin Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu adayı gösterdiğini ifade eden Tatar, “Kıbrıslı Türkler bu işe karıştırılmasın. Bunun Kıbrıslı Türklerin haklarıyla da alakası yok. Başka oyunlar oynanıyor. Meclis olarak bunu deklare etmemizde fayda var” dedi.

Tatar, Kızılyürek’in AP adaylığı konusunda kararının Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sosyal ortamda Akel Genel Sekreteri ile yemek yendikten sonra alındığını da öne sürdü.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile sosyal medya üzerinden tartışması olduğunu da söyleyerek, “Rum tarafının federasyon anlayışı ile Türk tarafının federasyona anlayışı arasında büyük fark var. Bana göre hükümet de bu konuda daha net duruş sergilemeli” dedi.

Tatar, Kızılyürek’in adaylığı konusunda hükümet görüşünün ne olduğunu da sordu.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Böyle bir seçimle seçilecek kişilerin sırf Kıbrıslı Türk olduğu hasebiyle Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini düşünmüyorum. Temsiliyet seçimlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağıyla ilgili. Kıbrıslı Türklerin temsiliyetinin Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar seviyesinde olduğunu devlet kurumları olarak izah etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs konusuna da değinen ve müzakereler konusundaki açıklamalarını Halkın Partisi adında yaptığını anımsatan Özersay, “Bugün adada güven sorunu olduğu, federasyon kültürüne sahip olunmadığı aşikar. Bir takım konularda işbirliği yaparsak güven kendiliğinden doğabilir. İki taraf arasındaki güvenin aşağıdan yukarıya sağlanması gerek. ‘Ne olacak bu ortaklık’ diye 50 sene konuşmaktansa işbirliği yapılmaya başlanır ve bu ileriye doğru götürülür” şeklinde konuştu.

Özersay, “Federal ortaklıkta yönetim ve zenginlik paylaşılır. Rum tarafının buna hazır olmadığını söylüyoruz. Bizim kavgamız federasyonla değil. Yönetimin ve zenginliğin paylaşılmayacağı bir federasyon modeli olamaz” dedi.

Tatar’ın eleştirilerine yönelik Kudret Özersay, “Bu hükümetin ortak bir dış politika görüşü var. Müzakereler ve ortaklığa nasıl yürüneceği konusunda farklı görüşlerimiz var, onu muhafaza ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de söz alarak, partisinin Kıbrıs konusundaki görüşlerini dile getirdi.

Özyiğit, koalisyondaki partilerin sadece Kıbrıs müzakeresi konusunda farklı duruşu olduğunu, dış politika konusunda görüşlerin örtüştüğünü kaydetti.

Özyiğit, TDP olarak federal çözümün bulunabileceğine inandıklarını, Cumhurbaşkanının yürüttüğü çalışmaları da desteklediklerini belirtti.

Cemal Özyiğit, Niyazi Kızılyürek’in adaylığına saygı duyduklarını da belirterek, Kıbrıslı Türkleri ancak Kıbrıslı Türklerin seçeceği kişilerin temsil edebileceğini de söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arklı da Genel Kurulda söz aldı. Arıklı, Niyazi Kızılyürek’in adaylığına işaret ederek Cumhuriyet Meclisi’nin geçmişte bu konuda deklarasyon yayınladığını anımsattı ve “Kıbrıs Türkünün sesi Meclis mutabakatıyla dünyaya yeniden duyurulmalı. Sayın Başbakandan bu konuda girişim yapmasını rica ediyorum” dedi.

Hükümetin Kıbrıs konusunda ortak bir görüşünün olmadığını, halkın da kafasının karışık olduğunu savunan Arıklı,” Sayın Özsersay nereye kadar HP Başkanı olarak nereye kadar Dışişleri Bakanı olarak konuşuyor? Özersay’ın BM konusundaki görüşlerini biliyoruz, peki Sayın Özyiğit, Erhürman ve Denktaş ne düşünüyor?” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da Genel Kurul’da konuşma yaptı. Başbakan, Tatar’a bir konuda katıldığını, Meclisin geç toplanmasının doğru olmadığını belirtti.

62. madde tahtında söz alma konusuna da işaret eden Tufan Erhürman, “62. maddeyi inceledim. İçtüzüğe göre, 62. madde tahtındaki konunun Genel Kurula duyurulması ve ivedilik içermesi gerekiyor. 62. madde bu bağlamda kullanılmıyor. Durmadan bu maddeyle gündem açılıyor” dedi.

Güncel konuşmaların içeriğinin ve konu başlığının da net olması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Kim ne konuşacak bilemiyoruz. 5 yıldır buradayım, diğer hükümetler döneminde de bunu dile getirdim.Güncel konuşmaların başlıklarının içi boş olmamalı” şeklinde konuştu.

Niyazi Kızılyürek konusunda konuşan Erhürman, “CTP olarak görüşümüz net. Kıbrıs Türk halkını, halkın seçeceği biri temsil edebilir. Bunu tartışmaya gerek yok” dedi.

Erhürman, Barış Gücü konusunda hükümetin de Cumhurbaşkanının da görüş ayrılığında olmadığını belirtti.

Erhürman, “Sadece HP’nin değil, siyasi partilerin de Cumhurbaşkanı’nın görüşü de Rum tarafı ile mümkün olduğunca çok konuda işbirliği yapılmasıdır” dedi.

CrantMontana’da gelinen noktayı kaçırmamak gerektiğini de belirten Erhürman, “Bu noktaya kolay gelinmedi. Ara bölgede tarafların yeniden aylar, yıllar sürecek müzakerelere girmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asemblesi (AKPA) heyetinin AP seçimlerine kadar, Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapacağını açıkladı.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi AP ve AKPA heyetindeki milletvekillerinin bu bilgilendirme çalışmalarında 2004’te yapılan Annan Planı referandumuyla ortaya çıkan duruma göre, Avrupa Parlamentosu’nda ancak Kıbrıs Türk halkının seçeceği temsilcilerin Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini vurgulayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardında, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi yapıldı ve tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın olacak. Toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Öte yandan gruplararası varılan mutabakatla Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın sunduğu “Ülkemizdeki elektrik fiyatlarının fahiş olması, Kıb-Tek'in sorunlarının aşılması için yapılması gereken hedeflerin ortaya çıkarılması” ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi de yarın yapılacak.