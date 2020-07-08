  • BIST 119.898
  • Altın 396,219
  • Dolar 6,8580
  • Euro 7,7403
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAUluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Uluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

» »
Uluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak
Uluçay:20 Temmuz’da Meclis’te resepsiyon yapılmayacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle her yıl 19 Temmuz akşamı Meclis tarafından düzenlenen resepsiyonun bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Uluçay, açıklamasında şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır, Cumhuriyet Meclisi’nin 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın yıldönümünde resepsiyon düzenlediği halkımızın malumudur. Ancak, içerisinden geçmekte olduğumuz sürecin gerekli kıldığı önlemler nedeniyle bu yılki resepsiyonumuzun gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Gerek sosyal mesafenin korunması gerek kamu maliyemizin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle; her yıl Cumhuriyet Meclisi’nin davetlisi olarak ülkemize gelen yabancı parlamenter ve basın mensuplarının bu yıl aramızda olmalarının mümkün olamayacağını da öngörerek, bu yönde bir karar almış bulunmaktayız.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP Genel Başkanı Senin: “Söz verdiğimizi yapıyoruz”08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (8 Temmuz 2020)08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:28
  • DPÖ: Yerel Gelirlerde Mart-Mayıs arasında 72.4 milyon dolar gelir kaybı yaşandı08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:00
  • ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:57
  • Şefik:768 yargıtay davası görüşülmeyi bekliyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:54
  • KTSYD’nin 37. Yıl gurur gecesi08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:53
  • Uluçay, Şentop’u kutladı07 Temmuz 2020 Salı 21:49
  • DPÖ: Yerel Gelirlerde Mart-Mayıs arasında 72.4 milyon dolar gelir kaybı yaşandı07 Temmuz 2020 Salı 21:48
  • Saner: "Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının devam etmesinde tam mutabakat var”07 Temmuz 2020 Salı 19:23
  • Askerlik Yasa Tasarısı’nın 4 maddesinde değişiklik öngörülüyor07 Temmuz 2020 Salı 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti