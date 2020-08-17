Uluçay’dan Lefke’ye ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Lefke’ye bir ziyaret gerçekleştirerek Kaymakam Sadi Güneş ve Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüş alışverişinde bulundu.

Lefke Belediyesi binasında gerçekleşen görüşmede Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de hazır bulundu.

Ziyaret ile ilgili konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ziyaret vesilesiyle Milletvekilleri ile birlikte bölgenin sorunlarını dinleyip yasama tahtında yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Pandemi döneminde ülkede yerel yönetimlerin çok ciddi çabalar ortaya koyduklarına vurgu yapan Uluçay, bir takım sıkıntıların aşılmasında gerek Kaymakamlıklar gerek ise Belediyelerin öncülüğünde yapılan çalışmalarla vatandaşlara büyük katkılar sağlandığını söyledi.

Uluçay, yine bu dönemde Hükümetin ortaya koyduğu tedbirlerin uygulanması ve bunların takibinin yapılması konusunda da yerel yönetimlerin önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğine işaret etti.

Lefke’nin İlçe olarak ilan edilmesinin ardından bir takım kurumsal sorunların hala giderilemediğinin görüldüğüne dikkati çeken Uluçay, bu sorunların giderilmesinin de boyunlarının borcu olduğunu belirterek bu çalışmaların biraz zaman alsa da herkesin katkı koymasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında Güzelyurt-Lefke yoluna değinen Uluçay, yolun çok az bir bölümünün kaldığını anımsattı ve yolun tamamlanmasıyla Lefke ilçesinin, ilçe kimliğini tam anlamıyla kazanması çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Uluçay, bundan sonrasına dönük olarak Lefke’nin ilçe olarak yer almasında yaşanan sorunların aşılması ve altyapı sorunlarının giderilmesi anlamında yapılacak yasal çalışmalarda her türlü katkıyı vereceklerini dile getirdi.

Bölgeye yapılan ziyaret sonrasında Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, 16 Ağustos Stadyumunda Lefke Masterlarından oluşan karma takım ile dostluk karşılaşmasında bir araya geldi.