Ulukışla kavşağında takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Polisten alınan bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında JZ 786 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine seyreden Nurten Yakut Kalyoncuoğlu, Ulukışla kavşağı yakınlarındaki sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refüjde takla attı.
Araç sola devrilerek dururken, sürücü Kalyoncuoğlu, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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