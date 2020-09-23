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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Girne’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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“ En Doğrusu 2 Devletli Çözümdür”
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Girne’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Başbakan Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın federason için son görüşmeleri Crans Montana’da yaptık. Beşli görüşmeyi iki devletli çözümün gündeme gelmesi için istedik” şeklindeki sözlerini anımsattı ve vurguladı: “ En Doğrusu 2 Devletli Çözümdür”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Girne’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor.

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Başbakan Tatar, ilk olarak Emekliler Derneği ve TMT Mücahitler Derneği yetkilileri ile bir araya geldi.

Girne Emekli Derneği Temsilcisi Çetin Gürçağ, Başbakan Tatar’ı ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, Tatar’a seçimde başarı diledi.

TMT Mücahitler Derneği’nden Erbil Aydınova da konuşmasında “ milli davanın esas olduğunu, milli mücadelenin gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarına daha fazla önem verilmesini istediklerini” ifade etti.

Ersin Tatar de Girne’nin pek çok simge ismini bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi

Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda bazı sorunlar gündeme gelse de alınan önlemlerle kamu maliyesinde ciddi bir düzelme sağladıklarını ifade eden Tatar, kamu ve emekli maaşlarının ödenmesi noktasında sıkıntıları aştıklarını, herkese parasını verdiklerini anımsattı.

Tatar, özel sektöre de 1 Milyar TL’den fazla kaynak aktardıklarını açıklarken, “ Bu katkıları yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu şartlarda, herkese el uzatabilmesi önemlidir” diye konuştu.

Pandemi sürecini siyasi amaçları için kullananlar olduğuna işaret eden Tatar, sağduyu sahibi herkesin yapılan çalışmaları takdir etmekte olduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen su konusunda çalışmaların sürdüğünü, denizdeki şartlar nedeniyle çalışmaların 1-2 gün gecikebileceğini belirten Tatar, “gelecek hafta suya kavuşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin de desteğiyle KKTC’nin yıllar içerisinde önemli bir mesafe aldığına işaret eden Tatar, devletin varlığından hareketle, şimdi artık hedeflerle yeni bir geleceği yaratmanın zamanı geldiğine vurgu yaptı.

Federasyondan başka bir şey görüşmeyenlere Türkiye’den en net cevabın geldiğine işaret eden Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “federasyon için son görüşmemizi  Crans Montana’da yaptık. Beşli toplantıyı iki devletli çözüm gündeme gelmesi için istedik” şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Türkiye ile birlikte Mavi Vatan’daki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı 2 devletli çözümün en doğru çözüm olduğunu artık bu modelinin gündeme gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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