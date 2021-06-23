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Uluslararası SOS Çocukköyleri Günü Dolayısıyla İskele’de Etkinlik Düzenlenecek

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SOS Çocuk Köyü Derneği Program Müdürü Ahmet Akarsu,  Uluslararası SOS Çocukköyleri Günü nedeniyle bölgede yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verip, destek talebi amacıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.
Uluslararası SOS Çocukköyleri Günü Dolayısıyla İskele’de Etkinlik Düzenlenecek

SOS Çocuk Köyü Derneği Program Müdürü Ahmet Akarsu,  Uluslararası SOS Çocukköyleri Günü nedeniyle bölgede yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verip, destek talebi amacıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Sadıkoğlu, SOS Çocukköyleri’nin 72. yaşını kutlayarak, aileleri ile yaşayamayan çocuklara bakım veren ve çocuklar için çalışmalar yürüten SOS Çocukköyü Derneği’ni tebrik etti.

Sadıkoğlu, bu yılki etkinlikleri İskele’de düzenleme kararı aldıkları için ayrıca mutlu olduğunu ifade ederek, böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyacaklarını söyledi.

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İskele’de talep edilen noktanın organizasyon için hazır olacağını belirten Sadıkoğlu, çocukların ve gençlerin keyifli bir gün geçirmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Etkinlik çerçevesinde, SOS Çocukköyü’nde ve Gençlik Evi’nde yaşayan ve kuruma bağlı olarak bakım ve destek gören 82 çocuk ve gencin yanı sıra anneleri, teyzeleri, danışmanları, eğitmenleri ve çalışanlardan oluşan yaklaşık 120 kişi İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bir araya gelecek.

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