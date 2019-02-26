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"Umarım kuraklık KKTC'nin makus talihi olmaktan çıkar"

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye'de aranan nitelik, sağlık sertifikası ve ürün kalitesine uygun ürünlerin yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Türkiye'de hellime yönelik artan ilgi KKTC açısından bir fırsat penceresidir." dedi.
"Umarım kuraklık KKTC'nin makus talihi olmaktan çıkar"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye'de aranan nitelik, sağlık sertifikası ve ürün kalitesine uygun ürünlerin yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Türkiye'de hellime yönelik artan ilgi KKTC açısından bir fırsat penceresidir." dedi.

Şahali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den su temin projesi kapsamında gelen suyun yıllık 75 milyon metreküp olduğunu, bu suyun yüzde 75'inin evsel amaçlı tüketildiğini belirtti. Ana ishale hattının tamamlanmasıyla KKTC'nin tüm yerleşim birimlerinde içme suyunun kullanımını sağlayacaklarını bildiren Bakan Şahali, KKTC'nin coğrafi açıdan sıcak bir ülke olması nedeniyle tarım alanlarına suyun verilmesinin önemli olduğunu, ürünlerin daha erken alınabileceğini anlattı. Erkut Şahali, "Bu sayede ürün çeşitliliği artacak ve ihracatta da önemli bir payı olacak. Gayri safi hasılada da çok önemli bir avantaj sağlayacak." diye konuştu. 

"UMARIM KURAKLIK KKTC'NİN MAKUS TALİHİ OLMAKTAN ÇIKAR"

Bakan Şahali, ihracat için ürün kalitesinin artırılmasıyla Türkiye'ye de aranan nitelik, sağlık sertifikası ve ürün kalitesine uygun ürünlerin yetiştirilmesinin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de hellim peynirine yönelik artan ilgi KKTC açısından bir fırsat penceresidir. Bunu daha avantajlı kullanabilmek için yeni iş ilişkilerinin gelişmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı. 

Bu yıl aşırı yağış nedeniyle çiftçinin yüzünün güldüğünü anlatan Şahali, "Artan yağışlar, yer altı su kaynaklarının gelişmesi bakımından son derece önemli. Yer üstü sularının doluluk oranları yaklaşık yüzde yüze ulaştı. Bu, hem bu yıl için hem de gelecek yıllar açısından tarım alanında sevindirici bir gelişmedir. Umuyorum bunun arkası kesilmez ve kuraklık KKTC'nin makus talihi olmaktan çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Erkut Şahali, Kıbrıs etrafındaki doğal kaynakların Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında hakkaniyete dayalı bir biçimde paylaşılması gerektiğine işaret ederek, "Esas amaç o yapılanmayı temin etmek ve hem adaya hem bölge istikrarına katkıda bulunmak." dedi.

Türkiye'den KKTC'ye her yıl önemli bir kaynak aktarıldığının altını çizen Şahali, şunları kaydetti:

"Tarım da bu sektörlerden gelişmelerin en üst basamağını oluşturuyor. Türkiye ile tarım alanında yürüttüğümüz iş birliği projelerinin de sonuçlanmasıyla, KKTC tarımı ciddi bir aşama kaydedecek ve yeni bir döneme geçiş sağlanmış olacak. Özellikle, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ekonomik ve mali iş birliği anlaşmaları çerçevesinde entegre kayıt sisteminin oluşturulması, su altyapı projelerinin tamamlanması, uzun vadede ürünlerimizin karşılıklı olarak değerlendirilmesi son derece önemli yer tutuyor. Bu işlerin başarılması için gerekli mevzuatları hızla tamamlıyoruz.

KKTC'de üretilen ürünlerin hem Türkiye'ye hem Türkiye ötesine ulaşması için yapılması gereken işleri karşılıklı anlaşmalarla sağlıyoruz. Tarımsal alanda yaptığımız iş birliği çerçevesinde akıllı sulama sistemlerimiz mevcut. Bu sistemlerin kurulmasında Türkiye'nin sağladığı katkılar son derece önem ve anlam ifade ediyor. Yürürlükteki anlaşmalar bu açılım ve gelişmelerin devamını mümkün kılacak şekilde ilerliyor."

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