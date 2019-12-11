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Üniversite öğrencisini asansör boşluğuna iten araştırma görevlisi bir ay önce tahliye edilmiş

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Üniversite öğrencisini asansör boşluğuna iten araştırma görevlisi bir ay önce tahliye edilmiş
Üniversite öğrencisini asansör boşluğuna iten araştırma görevlisi bir ay önce tahliye edilmiş

Konya’da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz’ü asansör boşluğuna itip ağır yaralanmasına neden olan, ancak genç kadının şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi Mustafa Kafes’in bir ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi erkek arkadaşı Mustafa Kafes tarafından asansör boşluğuna itilmişti. 

Uyuşturucu kullandığının belirlenmesi üzerine hakkında ‘uyuşturucu kullanmak’ suçundan da soruşturma başlatılan Kafes, üniversitesinin  idari soruşturması kapsamında açığa alındı.

Beyin kanaması geçiren ve omurgasında kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede iki kez ameliyat edildi. 

Tedavisinin ardından taburcu edilen Gürbüz ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ”Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim” demiş.

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