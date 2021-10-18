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Ünlü kozmetik markaları tanıtıldı

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Salute Grup bünyesindeki Naos firmasına ait Bioderma ve Institut Esthederm ile Velena firmasına ait Velavit markası eczacılara tanıtıldı.
Ünlü kozmetik markaları tanıtıldı

Türkiye’de ilaç, OTC ve dermokozmetik ürünlerde dünya markaları ile profesyonel iş birliklerinde bulunarak sağlık sektöründe önemli hizmetler vermekte olan Salute Grup bünyesindeki Naos firmasına ait Bioderma ve Institut Esthederm ile Velena firmasına ait Velavit markası eczacılara tanıtıldı.

Şirket yetkilileri ve medya yüzlerinin katıldığı etkinlikte Serakıncı Ltd Ecza Deposu’nun daveti ile Concorde Tower Lefkoşa’da eczacıların ürünleri yakından tanımalarına imkan buldu.

Eczacıların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında KKTC'de de oldukça fazla takipçisi bulunan Biyokimya Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu'ya eczacılara yaptığı "Kolostrumun Bağışıklık Sistemine Olumlu Etkileri" konulu sunumun ardından Serakıncı Ecza ltd Genel Müdürü Salahi Serakıncı tarafından hediye takdim edildi.

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