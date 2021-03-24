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Unutulan sigara evi yaktı

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Ünal MEHMETOĞLU’nun kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen söndürülmeden bırakmış sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana gelmiştir.
Unutulan sigara evi yaktı

        23.03.2021 tarihinde saat 15:50 sıralarında Yenierenköy’de, Ünal MEHMETOĞLU’nun kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen söndürülmeden bırakmış sigara izmaritinden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucunda ikametgah içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları ve kıyafetler yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir

Foto:Arşiv

 

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