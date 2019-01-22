Bakanlıktan verilen bilgiye göre, seminer 24 Ocak Perşembe günü saat 08.30’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın konferans salonunda yer alacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi işbirliğinde, Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) uzman desteğiyle, “Üretici Örgütleri ve Kooperatif Modellerinin Fonksiyonları” konulu seminer düzenleniyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, seminer 24 Ocak Perşembe günü saat 08.30’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın konferans salonunda yer alacak.

Seminerde, kooperatiflerin fonksiyonları, organizasyon ve yönetimleri, üyelere karşı yükümlülükleri, iç ve dış denetim sistemleri, dolandırıcılık karşıtı mekanizmaları, tarım kooperatiflerinin avantajları, devlet yardımları ve sektörel destekler konularında sunumlar yapılacak.