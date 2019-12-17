Urla Belediye Başkanı Oğuz 'FETÖ üyesi olma' suçundan tutuklandı

İbrahim Burak Oğuz Pazartesi gecesi ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi Mahkeme’ye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.
Oğuz, cezaevine gönderilmeden önce Facebook hesabından ailesiyle çekilen bir fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazdı:
“Bu yola çıkarken “Kendimi ve Ailemi sizlere emanet ediyorum” demiştim. Ailem önce Allah’a sonra sizlere emanet. Vatanım, Bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla…”
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