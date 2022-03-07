Üst düzey İngiliz general: Putin savaşı kaybedebilir

İngiltere’nin üst düzey askeri komutanı Amiral Sir Tony Radakin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kuvvetlerinin Ukrayna’daki savaşı kaybedebileceğini öne sürdü.

Amiral Sir Tony Radakin, Rusya birliklerinin ‘karmaşa içinde’ olduğunu ve işgalin ‘iyi gitmediğini’ söyledi.

Radakin, çatışmaların nasıl sona ereceği ile ilgili bugüne kadar ki belki de en iyimser tabloyu çizerken, bir yandan da Rus güçleri ile ilgili korkunç iddialar gelmeye devam ediyor. Batılı askeri yetkililer en son, Rus güçlerinin savaştan kaçan ailelere ateş açtığını iddia etti.

‘BİR DİZİ STRATEJİK HATA YAPIYOR’

İstila 12 gün önce başladığında, Rus tanklarının birkaç saat içinde Kiev’e girmesinin kaçınılmaz olduğu düşünülüyordu. Ancak bir dizi stratejik hata ve Ukrayna birliklerinin savaş alanındaki dikkate değer direnişinden sonra, işgalin sonuçlarının farklı olabileceği konuşuluyor.

Geçen yılın sonlarında Savunma Genelkurmay Başkanlığına atanan Kraliyet Donanması eski başkanı Radakin, 24 saat içinde sekiz Rus uçağının düşürülmesinin ardından konuştu.

Rusların, askeri doktrinlerinin aksine, 500’e yakın askerinin öldürüldüğünü de kabul etmek zorunda kaldıkları hatırlatıldı. yüzlerce Rus aracı ve tahmini 15 bin askerden oluşan konvoyun durma noktasına geldiği aktarıldı.

‘PUTİN, PROGRAMIN GERİSİNDE KALDI’

Tanklar, füze bataryaları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere konvoy, Putin tarafından Kiev’i kuşatmak ve Ukraynalıları boyun eğdirmek için ayrılmıştı.

Ancak İngiliz askeri kaynaklarına göre, bu operasyon programın en az bir ay gerisinde kaldı. İngiltere, ABD ve diğer dünya güçlerinin yaptırımlara yönelik yaklaşımı göz önüne alındığında, Rus liderin savaştan vazgeçebildiği iddia edildi.

Dün BBC’ye Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini ‘kaçınılmaz’ olup olmadığı sorulduğunda, Sir Tony Radakin, ‘Hayır. Sanırım iyi gitmeyen bir Rus işgali gördük.’ dedi.

‘RUSYA ACI ÇEKİYOR’

Ukrayna’nın hem silahlı kuvvetleri hem de halkı tarafından dikkate değer bir direniş gösterdiğini ve tüm dünyanın Rusya’ya baskı uygulayarak bir araya geldiğini söyledi.

Radakin, “Rusya acı çekiyor, Rusya izole bir güç. On gün öncesine göre daha az güçlü. Rus kuvvetlerinin önde gelen unsurlarından bazıları, Ukrayna’nın yanıtıyla büyük ölçüde yok edildi. Ayrıca Rus birliklerin ve tankların da yaşadığı bazı teknik sıkıntılar görüyoruz. Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bu ölçekte faaliyet göstermedi ve inanılmaz derecede zorlanıyor.” dedi.

Ancak Radakin, Putin’in artan baskı ve yaşadığı çaresizlik dolayısıyla şiddeti artırabileceği yönündeki uyarılarını yineledi.

‘SAVAŞ DAHA DA KANLI OLACAK’

Radakin, “Sanırım savaşın öngörülemez doğasını gördük. Bu çok kanlı olacak. Rusya’nın şiddeti artırdığını görebiliriz. Daha fazla sivil ayrımı gözetmeyen bombalamalara şahit olacağız. Ukrayna halkına uygulanan ya da bir nükleer santrali hedef alan şiddet olayları göreceğiz.” dedi.

Bugün de Rusya’nın Ukrayna işgali 12. güne girerken, Rus birliklerin Ukrayna’daki karşılaştığı güçlü direniş nedeniyle ağır kayıplar verdiği söyleniyor. Kiev’e göre işgal boyunca Rus ordusuna ait 108 tank ele geçirildi, en az 10 savaş uçağı ve 10 helikopter düşürüldü, 11 bine yakın Rus askeri öldürüldü. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamada da, Rusya'nın elindeki Kalibr füzelerinin tükendiği belirtildi.