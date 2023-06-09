  • BIST 5.626,49
  • Altın 1472.302
  • Dolar 23.3561
  • Euro 25.0883
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Üstel: 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz

» »
Başbakan Ünal Üstel, "25 milletvekili ile 2027'ye kadar iş başında olacağız, bütün sorunları çözeceğiz." dedi.
Üstel: 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman ile birlikte Altınova-Ağıllar, Topçuköy, Ardahan ve Mersinlik'i ziyaret etti. 

Ziyaretleri kapsamında birtakım açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, yaşanan ve biriken sorunların ana kaynağının kısa süreli hükümetler olduğuna dikkat çekti, hükümet olarak kısa süre içerisinde yıllardır çözülemeyen sorunları çözdüklerini belirtti.  

Üstel, ara seçimlere işaret ederek, “25 milletvekili ile 2027’ye kadar iş başında olacağız. Sizden aldığımız güçle 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz” dedi.  

“SOSYAL KONUT PROJESİ SEÇİM MALZEMESİ DEĞİLDİR” 

Başbakan Üstel, Sosyal Konut Projesi’nin gençlerin ülkelerinde kalması için olduğunu dile getirerek, projenin ‘seçim malzemesi’ olmadığını kaydetti, “İş yapmak için geldik, boşuna söylemiyoruz. Güçlü olacağız, iş yapacağız” ifadelerini kullandı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irkçılık Karşıtı Ağ: Gönyeli’de bir gecede 15’ten fazla kişi ırkçı saldırılara maruz kaldı09 Haziran 2023 Cuma 18:30
  • KTÖS PEO'yu Ziyaret Etti09 Haziran 2023 Cuma 16:38
  • Erhürman, Ergazi ve Ziyamet’i ziyaret etti09 Haziran 2023 Cuma 16:30
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi heyetini kabul etti09 Haziran 2023 Cuma 16:13
  • Alayköy Organize Sanayi ile Alayköy’ü bağlayan yol asfaltlandı 09 Haziran 2023 Cuma 15:55
  • Aktunç: Hedefimiz, Adaletli ve Adil Bir Sistemi İnşa Etmektir09 Haziran 2023 Cuma 15:49
  • Özuslu: Basın emekçilerinin sorunlarını Meclis’te dile getirmek öncelikli görevim olacak09 Haziran 2023 Cuma 15:35
  • KTTO Heyeti Ankara’daydı09 Haziran 2023 Cuma 15:34
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Gümrük Dairesi’ni Ziyaret Etti09 Haziran 2023 Cuma 15:26
  • Hükümet, döviz artışından kaynaklı ekonomik olumsuzluklara karşı komite kurulması kararı aldı09 Haziran 2023 Cuma 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti