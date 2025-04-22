Üstel aday değil! UBP'nin adayı Tatar!

Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden Levent Özadam, bugün Kıbrıs Time’da yayımlanan köşe yazısında siyasi kulisleri hareketlendiren önemli bir konuyu kaleme aldı.

Özadam, Başbakan Ünal Üstel’in son dönemde kamuoyunda artan “Cumhurbaşkanlığı adaylığı” spekülasyonlarına net bir yanıt verdiğini belirtti.

Yazıya göre, Başbakan Üstel, Özadam'a yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir düşüncesinin kesinlikle olmadığını ifade etti. Üstel'in bu açıklaması, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde UBP içerisindeki dengeleri de netleştirdi.

Levent Özadam’ın aktardığına göre, Ünal Üstel “Benim böyle bir gündemim yok. UBP’nin adayı bellidir, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır” diyerek parti içindeki tartışmalara son noktayı koydu.