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Üstel: Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!

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Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!
Üstel: Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!

Başbakan Ünal Üstel açıklama yapıyor...

Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!

Diğer kafilelere ulaşıldığı açıklandı.

Ünal Üstel: Tüm imkanlar sefer edilmiş durumdadır.

Başbakan Ünal Üstel resmi kaynaklardan yapılmayan açıklamalara itibar etmeyiniz.

Bu akşam Saat 22'de Girne'den Mersin'e yolcu taşınacak. Bu akşam Mağusa'dan 3 gemi Mersin'e hareket edecek. Tüm seferler ücretsiz olacak.

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