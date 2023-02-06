Üstel: Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!

Başbakan Ünal Üstel açıklama yapıyor...
Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!
Diğer kafilelere ulaşıldığı açıklandı.
Ünal Üstel: Tüm imkanlar sefer edilmiş durumdadır.
Başbakan Ünal Üstel resmi kaynaklardan yapılmayan açıklamalara itibar etmeyiniz.
Bu akşam Saat 22'de Girne'den Mersin'e yolcu taşınacak. Bu akşam Mağusa'dan 3 gemi Mersin'e hareket edecek. Tüm seferler ücretsiz olacak.
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