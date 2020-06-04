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Üstel: “Gelecek kişiler ‘Güvende Kal’ sertifikası alan otellerde kalacak”

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Turizm Bakanı Üstel, “15 Gün içinde KKTC’ye gelecek 2 bine yakın vatandaşın ‘Güvende Kal’ sertifikası alan otellerde kalacak” ifadelerini kullandı.
Üstel: “Gelecek kişiler ‘Güvende Kal’ sertifikası alan otellerde kalacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Turizm tanıtma faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Üstel, kısa süre önce yayına başlattıkları visitnc.com adlı tanıtım sitesinin içeriğini anlattı.

Vatandaş  ve hükümetin başarısı ile pandemi sürecini yürüttüklerini belirten Üstel, şimdi de lokomotif sektör turizm için hızlı adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

İyi bir hazırlıkla turizmi daha iyi bir noktaya taşımak istediklerini ifade eden Üstel, ilk etapta iç turizmle bir potansiyel yakalamayı amaçladıklarını kaydetti.

Otellerle ve bankalarla bir dizi görüşme başlattıklarını açıklayan Üstel,  vatandaşa düşük faizli tatil kredisi yaratılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

İstişarelerin sürdüğünü belirten Üstel, “Pandemi sürecinden başarı ile çıkan vatandaşımıza bir mükafat verme amacıyla, tatillerini burada geçirmeleri için sıfıra yakın faizli kredi imkanı yaratmak istiyoruz” dedi.

Dış turizme de hazırlandıklarını ifade eden Üstel, bir yandan otelleri yeni sürece hazırlarken, dış tanıtımlara da ağırlık verdiklerini anlattı.

Üstel, “Güvende olan ülkemizi nasıl tanıtacağız? Oturtup sektör ve üniversitelerle çalıştık ve güzel bir tanıtım filmi hazırladık.

Ayrıca, otelcilerimiz, sağlıkçılar ve bilim kurulu üyeleriyle birlikte hazırladıkları açılım kriterlerini “Güvende kal” adlı kitapçıkta topladık. Bunu otellerimizle paylaştık. Önce onlara eğitime başladık.

Otelciler Birliği ile istişare ederek bilgilendirdik.

Oteller bu kitabı alıp uygulamaya başladılar. Biz de Turizm Denetleme Kurulu ile bunları denetliyoruz. Bütün kriterleri yerine getirenleri “ Güvende Kal Konaklama sertifikası veriyoruz” dedi.

Üstel şu ana kadar 15 Otelin sertifika aldığını, diğerleri için de ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü, 15 Haziran’a kadar tamamlanacağını söyledi.

Otellerin iç turizmden rezervasyon almaya başladığını kaydeden Üstel, “ İç turizm için bankalarla görüşüyoruz. Uzun vadeli, düşük faizli, paranın maliyetine krediler verilecek. Vatandaş başvuru yapacak, banka otel ile istişare edecek, uygun imkanlarla tatilini yapacak. İnsanımız bunu hak etmiştir.” diye konuştu.

15 Gün içerisinde, çeşitli nedenlerle Türkiye ve İngiltere’de kalan 2 bin vatandaşın KKTC’ye gelmesini beklediklerini açıklayan Üstel, bu insanların Güvende Kal Sertifikası olan otellerde karantina altına alınacaklarını söyledi.

KKTC’ye gelişlerle ilgili sınır kapılarında yeni bir denetim söz konusu olduğunu ifade eden Üstel, “ 15 Haziran’dan sonra net bir çerçeve çizilmiş olacak. İlk etapta şunu söyleyebilirim. Kurumsal laboratuvardan 5 gün önceden alınmış PCR testi negatif olanlar gelebilecek. Ama bir açıklansın görelim. Ne kadar az zararla bu süreci atlatırsak.

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