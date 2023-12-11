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Üstel: İkinci 'İlk Evim Kredisi' paketini 2024'te açıklayacağız

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta sonu bölge gezilerine Paşaköy, Vadili ve Akdoğan ile devam etti...
Üstel: İkinci 'İlk Evim Kredisi' paketini 2024'te açıklayacağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel,  Paşaköy, Vadili ve Akdoğan ziyaretlerinde 2024 yılına dair önemli mesajlar verdi. 

Her üç bölgede de yoğun katılımın olduğu toplantılara, Meclis Başkanı Zorlu Töre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, örgüt başkanları, partililer ve bölge halkı katıldı.

Geniş katılımlı toplantılarda  vatandaşlar, bölgesel altyapı, tarım, sağlık konularında taleplerini aktarırken, gençler, Başbakan’a özellikle kırsal kesim arsaları, sosyal konut projeleri, ilk evim kredisi ile ilgili güncel sorular sordu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada her bölgede kendisini ifade edebilen, iyi eğitim almış, devletine ve Anavatanına bağlı,  bayrağına sevdalı gençlerle biraraya geldiklerine  vurgu yaparak , gençlerin beklentilerini karşılamanın başlıca görevleri olduğunu söyledi.

GENÇLERİMİZ İÇİN YAPAMAYACAĞIMIZ FEDEKARLIK YOK

“Gençlerimiz için yapamayacağız hiçbir fedakarlık yok” diyen Üstel, 2024 yılında kesim arsalarını dağıtacaklarını yineledi ve şunları söyledi: "Altyapısı tamamen bitmiş, düşük faizli kredisi ile  arsalarımızı teslim edeceğiz.Gençleri ev sahip yapmak için, “yeni ilk evim kredisi"ni 2024 yılı içinde açıklayacağız.  Şubat ayından itibaren sosyal konut projelerini de bölge bölge başlatacağız."

Sosyal konutların vergiden muaf olması için yasal mevzuatın bütçe maratonu sonrası meclisten geçeceğini, ayrıca 10 yıla kadar düşük faizli krediler hazırlandığını belirten Üstel, “Gençlerimiz kendi bölgelerinde, büyüyüp yetiştiği topraklarında kalsınlar istiyoruz. KKTC’ye, kendi devletlerine sahip çıksınlar istiyoruz. Bizim derdimiz gençler, bizim derdimiz ülkemiz, devletimizdir. Elimizden geldiği kadar, insanımızın refahını yükseltmek, üreticiyi güçlü kılmak, sektörleri ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimize vergiden muaf sosyal konut ve sadece faizini ödeyeceği, banka masrafını devletin ödeyeceği uzun vadeli faizli krediler vereceğiz.  Yeni evlenen ve evi olmayanları ev sahibi yapacağız.  Ancak bir konuda çok netiz. Evi olanın, bir daha ev alıp satmasına izin imkan sağlamayacağız. Bu konuda adaleti sağlayacağız" dedi.

ÜRETİCİYE VE KAMUYA DESTEK 

Hayvan üreticisi ve çiftçinin daha iyi şartlarda üretim yapması için geçmişten çok daha iyi destekler sağlamaya devam edeceklerini de vurgulayan Üstel, “ Kamu çalışanlarımıza, hayat pahalılığı karşılığını ne ise yılsonunda vereceğiz. Biz KKTC'ye inanıyoruz. Bu devleti ayağa kaldırmak, daha güçlü yapmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

İSTİKRARI SAĞLAYACAĞIZ, HİZMETİ KALICI KILACAĞIZ

Konuşmasında sık sık istikrar vurgusu yapan Üstel şunları da kaydetti: "İstikrarlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. İstikrar sürdükçe sağlıktan, eğitme, alyapıdan, ekonomiye kalıcı hizmet de beraberinde geliyor”

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