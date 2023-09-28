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Üstel: KKTC'nin tanınması çağrısını büyük mutlulukla karşılıyoruz

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Başbakan Ünal Üstel, Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.
Üstel: KKTC'nin tanınması çağrısını büyük mutlulukla karşılıyoruz

Kabulde Oktay’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi sırasında da Fuat Oktay ile uzun süre birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Üstel, Oktay’ın şu anda da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak KKTC’de üst düzey temaslar yaptığını dile getirdi.

Oktay’ın önceki görevi sırasında büyük altyapı projelerine imza attığını dile getiren ve örnekler veren Üstel, KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alması için ortaya konan çabaya da işaret etti.

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda yaptığı çağrıya işaret eden Üstel, KKTC’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması yönündeki bu çağrıyı büyük mutlulukla karşıladıklarını belirtti, teşekkür etti.

Üstel konuşmasında KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliğinin önemine de işaret etti.

Oktay da konuşmasında, önceki dönemde yapılan projeleri, parlamentolar boyutunda ileri taşıyacaklarını anlattı.

Kıbrıs’ta bir çözümün ancak KKTC’nin egemen eşitliği temelinde olabileceğini vurgulana Oktay, 1960’lardan bu yana süren müzakerelerden sonuç alınamadığını ve daha fazla bekleyecek tahammülleri kalmadığını belirtti. Oktay, ambargo ve izolasyonlar nedeniyle Kıbrıslı Türklerin en temel haklarının kısıtlandığına işaret etti.

KKTC’nin tanınması için çalıştıklarını söyleyen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya işaret eden Oktay, yapılan çalışmalar sonucu KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu anımsattı.

Bu ilişkilerin gelişerek süreceğini dile getiren Oktay, KKTC’nin uluslararası alanda yerini alması için yapılan çalışmalara işaret etti.

Tarımda sulama projesi gibi projelerin ülkenin kalkınmasına büyük katkı yapacağını anlatan Oktay, yapısal dönüşümün de ülkenin gelişmesine büyük destek vereceğini dile getirdi.

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