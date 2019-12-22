Üstel: "Tanıtımda ambargoyu aştık..."

Her şeyin hızla değişip, geliştiği, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağın yaşandığına işaret eden Bakan Üstel, turizmin en az teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken küresel bir sektör konumunda olduğunun altını çizdi.

Turizm değişime ayak uydurmalıdır…

Günümüzde 1.3 milyardan fazla gezginin bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat ettiğini belirten Üstel, “günümüzde Dünya turizm gelirleri 1,2 trilyon doları aştı. Değişen çağ kendi insan modelini oluşturup, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiği gibi, yine kendi arzını da doğal olarak oluşturmaktadır. Bu büyük dönüşümün hızına diğer sektörlere nazaran fazlasıyla iç dinamiğe ve çeşitliliğe sahip olan turizm ayak uydurmak zorundadır” dedi.

Ülke videomuz 190 binin üzerinde izlendi…

Turizmde tercih edilmeyi başarmış diğer ülkeler gibi Kuzey Kıbrıs’ın da değişen turist profiline ulaşmak için dijital çağın imkanlarını en iyi şekilde kullanması gerektiğini söyleyen Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını İngiltere’nin Daily. Mail, Independent, Sky News, The Telegraph, Evening Standart, Accuweather gibi 50’den fazla kategoride trafiği en yüksek ve saygın dijital platformunda yapılan ve devam eden tanıtımların ilk iki ayında 2.4 milyonun üzerinde görsel gösterim, 190 binin üzerinde de video izlenmesine ulaşıldığını vurguladı.

Dijital reklamcılık bütçe avantajı da veriyor…

Global istatistikler de atıfta bulunan Bakan Üstel, 2018’de internet trafiğinin %52’sinin mobil cihazlarla sağlandığını söyleyerek, “bu ve bunun gibi verilere bakıldığında ülkelerin dijital reklamcılık ile hedef kitlelerine ulaşma konusunda hem bütçe hem de marka bilinirliği açısından avantaj elde edebilecekleri ortaya çıkıyor “ dedi.

Geri bildirimlerle yeni stratejiler geliştiriyoruz…

Karşılıklı etkileşim temelinde İngiltere’de yapmaya başladıkları dijital reklamlar sayesinde hızlı geri bildirimler aldıklarına işaret eden Bakan Ünal Üstel, “aldığımız geri bildirimleri değerlendiriyoruz ve yeni stratejiler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizmciler ve ülke insanının yüzü gülecek…

Kuzey Kıbrıs’ta günümüzün bilinçli turistlerine sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmak için politikalar geliştirdiklerini söyleyen Üstel, “Gerek geleneksel olarak sürdürdüğümüz pazarlama faaliyetlerimiz, gerekse de İngiltere’de devam eden digital pazarlama çalışmalarımız Almanya, Belçika, Hollanda, Fillandiya ve Norveç gibi hedef ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilerek ve gelişerek devam edecektir. Bu çalışmalarımızın katkısı ile turist sayısını daha da artıracağımıza ve bu sayede başta turizmcilerimizin, ülkemiz genelindeki esnafımız ile halkımızın yüzünü güldüreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.