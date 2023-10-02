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Üstel: Yeni dönemde halkımızın beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz.

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Meclis'in yeni yasama yılı başladı
Üstel: Yeni dönemde halkımızın beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz.

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi bugün gerçekleştiriliyor. 

Saat 10.45’te başlayan toplantıda Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okudu ve ardından 'yeni yasama yılı hayırlı olsun' diyerek sözü Başbakan Ünal Üstel'e bıraktı. 

Üstel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: Yaklaşık bir buçuk yıldır iktidardayız bu bir buçuk yıl içerisinde Meclis'imizde bütün milletvekilleri ile birlikte uzun zamandır bekleyen ve ülkenin ihtiyacı olan gerek reform nitelikli gerekse ülkenin ihtiyacı olan yasaları birer birer Meclisimizden geçirdik. Bugüne kadar bu yasaları geçirmekte katkı koyan milletvekillerine ve Meclis çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Yeni dönemde de bu geçen süre içerisinde ülkemizde sağladığımız istikrar sayesinde yarım kalmış projeleri birer birer bitirerek yine yeni döenmde ülkenin ihtiyacı olan büyük projelere Türkiye ile imzaladığımız protokol çerçevesinde büyük projeleri hayata geçireceğiz.
-Geçen dönem özellikle ülkenin ihtiyacı olan enerji konusunda kablo ile enerji gelmesinin ön protokolünü imzaladık. Yine uzun dönem bekleyen Ercan Havalimanını açtırdık. al yapı çalışmalarında uzun süre bekleyen yollarımızı bitirdik, bazılarını bitirme noktasına geldik.
-Ekonomik krizden kaynaklı Türk Lirasında oluşan değer kaybından dolayı çalışanlarımıza hayat pahalılığı oranında ödemelerini gününde yaptık. Senede iki olan hayat pahalılığını senede 3'e çıkarma kararı aldık. 
-Sosyal yardım alanlara, engellilere yaşamlarını devam ettirmeleri için bir takım artışlar yaptık. Gençlerimizn ülkede kalması için İlk Evim Kredisi, sosyal konut ve kırsal kesim arsalarının verilmesi için çalışmalarımızı yaptık, önümüzdeki dönemde açıklamalarımızı yapacağız.
-Sanayi ve esnafımıza da katkılarımız sürdü ve sürecektir. 
-Yaz döneminde Meclis komiteleri çalışmış ve yasalar komitelerde görüşülmüştür. Yasalarımız yeni dönemde geçecektir.
-Yeni dönemde ülkemizin büyük beklentisi olan fiziki planını gözden geçirip ülkenin yeni dünyada yer alması için tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yeni bir komite kurduk. 
-Ülkemizde uzun zamandır yapılmayan kalkınma planının yapılması için düğmeye bastık. 
-Önümüzdeki dönemde uzun zaman devam eden ve hepimizin şikayet ettiği yol güvenliğini, özellikle ışıklandırma kısmını 2024 yılı içerisinde orta yerden kaldıracağız. Çalışmalar başladı. 
-Yeni dönemde halkımızın beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz.
-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı yapmıştır. Yeni bir dönem başladı. Ülkemizi o günlere hazırlayacağız, gerekli tüm çalışmaları yapacağız. 

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