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"Uyanır Uyanmaz Spor Yapmayın"

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Tansiyon, şeker ve kalp hastalarının sabah uyanır uyanmaz spor yapmaları belli riskler içeriyor. Uzmanlara göre üç saat beklemek bu riskleri düşürüyor.
"Uyanır Uyanmaz Spor Yapmayın"

Tansiyon, şeker ve kalp hastalarının sabah uyanır uyanmaz spor yapmaları belli riskler içeriyor. Uzmanlara göre üç saat beklemek bu riskleri düşürüyor.

Bazı hastalık gruplarında bulunanların uyanır uyanmaz spor yapmaları riskli mi?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal'a göre bunun yanıtı; evet. Kalp, şeker ve tansiyon hastalarının uyanır uyanmaz spor yapmaması gerekiyor. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıklarla beraber kalp-damar hastalarının, spor yaparken vücudunu dinleyip ve ona göre hareket etmeleri en doğru yöntem.

“Uyandıktan sonraki ilk 3 saat riskli”

45 dakikadan az, düzenli, düşük tempolu koşu veya tempolu yürüyüşün kalp dostu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Kalp, şeker ve tansiyon hastaları için spor, uyanır uyanmaz yapılacak ilk iş olmamalı. Günü değerlendirmek, sabahın ilk saatlerini spora ayırmak ve kalabalıklara karışmamak isteyenler, uyandıktan sonraki ilk 3 saatin risk taşıdığını bilmeli ve spor zamanlamasını bunu dikkate alarak yapmalı" dedi.

Riskli gruplarda sabah sporu kalp krizi riskini artırabilir

Prof. Dr. Köksal, özellikle şeker hastalarının sabah kahvaltı öncesi spor yapmalarının hipoglisemiye (düşük kan şekeri) neden olabileceğini uyarısında da bulundu.

"Yüksek tansiyon, çarpıntı veya kalp rahatsızlığı olanlar için spor yapılacak doğru zaman, sabah saatleri olmayabilir. Sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saat içerisinde vücut için önemli olan adrenalin en yüksek seviyededir. Bu yükseklik kalp ritmini artırır ve kan basıncını yükseltir. Bunun yanında erken saatlerde kan damarlarında daha fazla pıhtı oluşma riski söz konusudur. Bunun da nedeni vücutta fibrinolitik sistem dediğimiz, pıhtıyı parçalayan sistemin aktivasyonunun sabah en düşük seviyede olmasıdır. Bu bilgiler ışığında sabah uyandıktan sonraki ilk 3 saatte spor yapmanın, kalp krizi riskini artırdığını söylemek mümkün. Risk grubunda olanlara sabah sporu yerine 1-2 saat kaliteli uyku ve gün içerisinde kendilerini iyi hissettikleri bir zaman diliminde sporu önerebilirim."

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