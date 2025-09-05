  • BIST 10807.24
Uyuşturucu madde ve reçeteye tabi haplarla yakalanan zanlılar 7 gün tutuklu kalacak

Minareliköy-Lefkoşa’da ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlarda, Ulaş Kütükcüler, Can Cem İyidoğan ve Muhammet Civan Sertkaya, uyuşturucu madde ve reçeteye tabi haplarla yakalandılar; 7 gün tutuklu kalacaklar.
Uyuşturucu madde ve reçeteye tabi haplarla yakalanan zanlılar 7 gün tutuklu kalacak

Minareliköy Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan ile meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Muhammet Civan Sertkaya yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 3 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy-Lefkoşa’da bir evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü  ekiplerince mahkeme emri ile zanlılar Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın huzurunda yapılan arama neticesinde; tasarruflarında yaklaşık 14 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi-gri motifli beyaz renk porselen tabak bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan Muhammet Civan Sertkaya’nın da Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, Sertkaya’nın evinde yapılan aramada ise 4 gram uyuşturucu, 12 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlılar Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın uyuşturucu maddeyi 1 Eylül’de Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, zanlı Muhammet Civan Sertkaya’nın da hap ve uyuşturucuyu aranan bir şahıstan aldığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen madde ve hapların analize gönderileceğini, zanlıların uyuşturucu temin ettiği şahısların tespiti için cep telefonlarının inceleneceğini, alınacak ifadeler, aranan 2 şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

