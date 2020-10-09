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Uyuşturucu temin ettiği iddia edilmişti,5 gün daha tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu maddesentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ileilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı dün ek tutukluluk süresi talebi ilemahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu temin ettiği iddia edilmişti,5 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde
sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile
ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı dün ek tutukluluk süresi talebi ile
mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet
Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu
madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,
06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi
tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin
bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu
ikametgahta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin
üzerinde kağıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü
olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yine zemin üzerinde 500 miligram
ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde,
kapı girişinde zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid
türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram
ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan
uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen
soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İsmet
Yapıcı’dan almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı İsmet
Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00 saatleri arasında Narkotik ekibi tarafından
zanlının ikametgahına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic
Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken
makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan
soruşturmada 04.10.2020 tarihinde GKRY’den aranan bir şahıs aracılığıyla 250
Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi
ithal edip, 06.102020 tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini
söyledi. Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis,
tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler
ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada
zanlının poliste 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı,
ifadenin baskı ve şiddete başvurularak alındığını ileri sürdü.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 5 gün
tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.

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