Uyuşturucu temin ettiği iddia edilmişti,5 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde

sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile

ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı dün ek tutukluluk süresi talebi ile

mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet

Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu

madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,

06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi

tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin

bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu

ikametgahta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin

üzerinde kağıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü

olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yine zemin üzerinde 500 miligram

ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde,

kapı girişinde zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid

türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram

ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan

uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen

soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İsmet

Yapıcı’dan almış olabileceğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı İsmet

Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00 saatleri arasında Narkotik ekibi tarafından

zanlının ikametgahına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic

Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken

makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan

soruşturmada 04.10.2020 tarihinde GKRY’den aranan bir şahıs aracılığıyla 250

Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi

ithal edip, 06.102020 tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini

söyledi. Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis,

tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler

ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada

zanlının poliste 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı,

ifadenin baskı ve şiddete başvurularak alındığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 5 gün

tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.