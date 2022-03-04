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Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı!

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Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 9 Şubat’ta saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru, yönetimindeki UA 066 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce seyreden Habibullah Sanusı Abdulrazaq’nun (E-23), seyretmekte olduğu yolun sonunda Girne – Lefkoşa Anayoluna bağlanan sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla attığını belirtti. Polis, kaza sonrası zanlıdan alınan kan örneğinde kanıda hintkeneviri türü uyuşturucu madde belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ve aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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