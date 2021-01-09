  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Uyuşturucu Zanlıları Dün Mahkeme Huzuruna Çıkardılar

» »
Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Kahraman, Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Uyuşturucu Zanlıları Dün Mahkeme Huzuruna Çıkardılar

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Salih Kahraman’ın 8 Ocak 2021 tarihinde, 12.40 - 13.10 saatleri arasında PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli - Lefkoşa’da bulunan ikametgahta Zanlının huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada toplam 7.5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

mahkeme-uyustrucu-(2).jpg

Polis operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın ikametgâhı altında zanlı Hüseyin KARADENİZ’in yolcu olarak bulunduğu, zanlı İsmail OKUR’un kullandığı, KR 560 plakalı salon araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alı konulduğunu belirtti. Polis akabinde zanlıların huzurunda konu araçta yapılan aramada zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 Gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz ayni gün 17.50 - 18.20 saatleri arasında Karadeniz’in K/Kaymaklı- Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yaklaşık 3 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve her iki zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarruflarında bulunan madde ayni gün Demirhan bölgesinde zanlı Karadeniz’in 300TL ve zanlı Okur’un 200 TL para koyarak toplamda 500 Türk Lirası karşılığında aldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı Karadeniz’in ifadesinde ayrıca ikametgâhında bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 Gönyeli’de sakin zanlı Salih KAHRAMAN’dan aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenecek kamera kayıtlarının bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Celp Edildikleri Esnada 110,5 Gram Uyuşturucuyu Camdan Attıkları Tespit Edildi09 Ocak 2021 Cumartesi 11:23
  • Şüpheli Şahsın Aracından Uyuşturucu Çıktı09 Ocak 2021 Cumartesi 11:16
  • Denktaş: "Güney İle Eş Zamanlı Kapanmalıyız"09 Ocak 2021 Cumartesi 10:08
  • Para bitti bin 500 TL’leri ödeyemedik09 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
  • Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Göğüs Yoğun Bakım ekibi karantinada09 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Pazartesi günü eyleme gitmeye hazırlanıyor09 Ocak 2021 Cumartesi 09:23
  • Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi...Çok sayıda mahkum yemek almadı08 Ocak 2021 Cuma 21:03
  • Girne’de hırsızlık08 Ocak 2021 Cuma 20:18
  • Pilli: 5'i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı! 1 ölüm08 Ocak 2021 Cuma 20:17
  • Oto yıkamaya bırakılan araçtan 23 bin tl çaldı08 Ocak 2021 Cuma 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti