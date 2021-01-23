  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

» »
Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk

Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Serkan Sakallıolayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya’nın “uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Sakallı, 22 Ocak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de Kasırga Sokak üzerinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine ihbar geldiğini belirterek, bu ihbar üzerine aynı gün saat 14.40 ve 15.10 raddeleri arasında söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını kaydetti. Yapılan arama sonucunda zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini belirtti. Sakallı, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile 1950 TL değerinde paranın tespit edilerek emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti. Sakallı, evde yürütülen arama çalışmaları neticesinde ikametgâhın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntılarının bulunduğu düşünülen metal hassas terazinin de tespit edilip emare alındığını ayrıca zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise zanlının elbise dolabında bulunan cüzdanında yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Polis yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların gönüllü ifade verdiğine dikkat çeken Sakallı, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Sakallı, soruşturmanın henüz yeni başladığını, aranmakta olan bir şahsın söz konusu olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emri verdi.

mahkeme-uyustrucu-.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner:Normal seyir için hedef Haziran23 Ocak 2021 Cumartesi 16:24
  • VERGİ-SEN’den Gelir Ve Vergi Dairesi Yönetimine Mobbing tepkisi23 Ocak 2021 Cumartesi 16:13
  • Bakan Pilli:Salı günü aşılama başlıyor23 Ocak 2021 Cumartesi 16:09
  • Girne Düşünce Derneği'nden ''Eğitim'' açıklaması23 Ocak 2021 Cumartesi 14:56
  • Deniz:''Hükümet 13.Maaşların yarısını aşıya ödeseydi herkes aşılanmış olacaktı''23 Ocak 2021 Cumartesi 14:26
  • 3 Artçı Sarsıntı Daha Meydana Geldi23 Ocak 2021 Cumartesi 14:01
  • Kıbrıs Türk halkına ayrılan 1000 adet aşı 28 Ocak’ta teslim edilecek23 Ocak 2021 Cumartesi 13:49
  • Cemil Sarıçizmeli: Pazartesi günü aşılama başlıyor23 Ocak 2021 Cumartesi 13:16
  • Başbakan Saner:Cypfruvex üreticinin zarar görmemesi ve fiyat kontrolü için denge unsurudur23 Ocak 2021 Cumartesi 12:49
  • Demirhan Polis Karakolu Telefonunda Arıza23 Ocak 2021 Cumartesi 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti