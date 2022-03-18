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Uyuşturucuya Ağır Ceza!

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Uyuşturucuya Ağır Ceza!
Uyuşturucuya Ağır Ceza!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.30'da tasarrufunda 690 gram ağırlığında hintkeneviri, 504 gram sentetic cannabionid, 282 gram kokain, 75 gram MDMA bulunan Selçuk Kömeli’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanığın bulundurduğu uyuşturucu türlerinin çeşitliliği ve uyuşturucuların miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 6 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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