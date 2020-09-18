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Uyuşturucuyu Atmaya Çalışırken Tespit Edilidiler

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Uyuşturucuyu Atmaya Çalışırken Tespit Edilidiler
Uyuşturucuyu Atmaya Çalışırken Tespit Edilidiler

17.09.2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Mevlevi Çemberi yakınlarında park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.S.(E-31) ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-31)’nin polisin kendilerine doğru geldiğini görmeleri üzerine tasarruflarında bulunan yaklaşık 80 miligram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araç içerisinden dışarı attıkları tespit edilmiştir.

Akabinde konu araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütünle karışık içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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