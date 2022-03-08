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Vadili’de Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliği Eğitimi Verildi

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Vadili’de Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliği Eğitimi Verildi
Vadili’de Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliği Eğitimi Verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından düzenlenen küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde, Vadili’de uygulamalı eğitim yapıldı.
 

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, küçükbaş hayvancılıkta işletme verimliliğini artıracak konulara odaklanılan eğitim kapsamında, çiftlikler ziyaret edildi.
 

Bakanlık tarafından yürütülen çiftliklerin ırk tesciline uyum sağlaması projesi çerçevesinde de saha çalışmaları gerçekleştirildi. 
 

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan tarafından organize edilen toplantıda, Bakanlık Danışmanı Nazan Koluman tarafından “Küçükbaş Hayvancılıkta İşletme Verimliliğini Etkileyen Faktörler” konusunda eğitim verildi. Toplantı sonrasında, yetiştiricilere bireysel olarak besleme, hijyen, yavru büyütme konularında bilgi verildi.

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