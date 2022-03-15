Vaka Sayıları Açıklandı!

"Toplam 14.206 test yapıldı, 527 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 320 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.206 olup, 527 pozitif vakaya rastlanmış, 1kişi vefat etmiş, 320 kişi taburcu edilmiştir.
245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.206
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 527
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 527
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 320
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.117.462
Toplam Vaka Sayısı: 74.268
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 70.177
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3888
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3850
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 890
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 209
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 230
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1891
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136089
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