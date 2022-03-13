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Vaka Sayısı Açıklandı

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Vaka Sayısı Açıklandı
Vaka Sayısı Açıklandı

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 13 Mart 2022 korona tablosu şöyle;

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.579  olup, 346 pozitif vakaya rastlanmış, 358 kişi taburcu edilmiştir.

144 kişi Lefkoşa, 89 kişi Girne, 59 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

13 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.579 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 346 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 346       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 358   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.084.178

Toplam Vaka Sayısı: 73.353            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1922      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135637

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