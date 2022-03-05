Vakalar Açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.866 olup, 295 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 428 kişi taburcu edilmiştir.
109 kişi Lefkoşa, 91 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.866
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 295
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 295
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 428
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.949.944
Toplam Vaka Sayısı: 69.861
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.922
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3640
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3598
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 198
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 118
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2269
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133815
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