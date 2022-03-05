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Vakalar Açıklandı

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Vakalar Açıklandı
Vakalar Açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.866 olup, 295 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 428 kişi taburcu edilmiştir.

109 kişi Lefkoşa, 91 kişi Girne, 49 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.866 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 295

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 295       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 428    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.949.944

Toplam Vaka Sayısı: 69.861      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.922      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3640

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3598

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 198     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  118     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 392

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2269       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133815

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