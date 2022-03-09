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Vakalar Artıyor! 410 Vaka Var

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir. 
Vakalar Artıyor! 410 Vaka Var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir. 

181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.968 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 410      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381     

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811
      
Toplam Vaka Sayısı: 71.788         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.946     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3597 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 981      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 189
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1955       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134848

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