Vakkas Altınbaş, mahkeme emri ile yurtdışına çıkabilecek...

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, iş insanı Vakkas Altınbaş’ın ‘bir ay süreyle yurt dışına çıkış yasağı emrinin kaldırılması’ talebini 500 bin sterlin şahsi kefalet imzalaması, 100 bin TL daha nakdi teminat yatırması ve üç kefilin toplam 1.5 milyon TL şahsi kefalet

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, iş insanı Vakkas Altınbaş’ın ‘bir ay süreyle yurt dışına çıkış yasağı emrinin kaldırılması’ talebini 500 bin sterlin şahsi kefalet imzalaması, 100 bin TL daha nakdi teminat yatırması ve üç kefilin toplam 1.5 milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla onayladı

Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Hüseyin Cahit Lido’nun Girne’deki arsalarının sahte belgelerle devriyle ilgili 2019’un Kasım ayında, Atlasjet uçaklarına eksik yakıt verilmesiyle ilgili de 2020’nin Ocak ayında ileride yargılanmak üzere teminata bağlanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş’ın,‘bir ay süreyle yurt dışına çıkış yasağı emrinin kaldırılması’ talebi onaylandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Altınbaş’ın 500 bin sterlin şahsi kefalet imzalaması, 100 bin TL daha nakdi teminat yatırması ve üç kefilin toplam bir buçuk milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla talebini kabul etti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne teminat değişikliği için başvuran Vakkas Altınbaş, tanık olarak dinlendi.

Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada Vakkas Altınbaş, şirketleriyle ilgili bilgi verip, “Türkiye’ye gitmezsem şirketlerim iflas eder. Banka işlemlerim için ıslak imzam gerekli. Koronavirüs nedeniyle bazı şirketlerimin kapatılması, bazılarının tasfiye edilmesi ve personelin azaltılması için bu toplantılara katılmam elzemdir” ifadelerini kullandı.

Savcı Volkan Kayabaş, üç aylık sürenin bir ayla sınırlandırılmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, Vakkas Altınbaş’ın şirketlerin geleceğiyle ilgili önemli konularla ilgili toplantılara katılması gerektiğine bulgu yaptı. Sağer, Altınbaş’ın aleyhine sahtekârlıkla para ve mal temini suçlarından dava getirildiğine vurgu yapıp, önceki teminat şartlarına ek olarak 500 bin sterlin şahsi kefalet imzalaması, 100 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı üç kefilin 500’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminat değişikliği talebini onayladı. Sağer, Altınbaş’ın 1 Kasım 2020 tarihine kadar giriş-çıkış yapmasına ve bu tarihte tüm kimlik ve seyahat belgelerini polise teslim etmesine emir verdi.