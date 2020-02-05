Van'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü: 33 ölü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine düşen, 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde, çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine saat 12:30 sularında çığ düştü.

İKİNCİ ÇIĞDA 33 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 53 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Bahçesaray ilçesindeki ikinci çığ felaketinde aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü ile Birlik Müdürünün hastanede tedavi gördüğü bilgisi verilen açıklamada, "Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi. Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonunun kurulduğu ve 3 mobil baz istasyonun bölgeye doğru yola çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nin de Elazığ'dan bölgeye gönderildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre aralarında Şırnak itfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü'nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van'a ulaştırıldı.

Van Belediyesi kayyumu Mehmet Emin Bilmez ilk açıklamasında, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı. Bazı görevliler kendi çabalarıyla çığ altından çıktı. Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NTV'deki canlı yayına bağlanan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise "25 kişinin kurtarıldığı bilgisini aldık. Yoğun sis var. Çıkarılanların hayati tehlikesi yok. Bölgede 300 kişilik bir ekip çalışıyordu. 50 kişiden fazla kişi çığ altında" diye konuşmuştu.

ÇIĞDAN KURTULAN AFAD İL MÜDÜRÜ OSMAN UÇAR ANLATTI

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar, çığ altından yaralı olarak kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Osman Uçar, yaşadıklarını NTV'nin canlı yayınında anlattı:

"Son iki kişiyi çıkarmak istedik. Minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. İş makinesi yol açarken biz de ona yolu tarif etmeye çalışıyorduk. O an bir gürültü duyduk. Sonrasında yarıya kadar kar altında kaldık. Baya sürüklendik. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri önüne alıp savurup derinliklere kadar bizi götürdü. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim."

Kendi imkanlarıyla çığ altından kurtulduğunu anlatan Uçar, şunları söyledi: "AFAD'tan 3 araç, 13 personel vardı. Sağlık ekipleri, belediye, askeriye, köy korucuları vardı. Vatandaşlardan çalışanlar vardı. Allah’a şükür ki biz çalışma alanını boşalttık. Bütün vatandaşları bölgeden uzaklaştırdık. Etraftan uzaklaştırdık ve 'ince aramayı biz yapacağız' dedik. Sakin bir ortam oluşsun diye. Vatandaşlar ve oradaki personellerin tamamı orada çalışmış olsalardı çok daha kötü bir durum olurdu. Çığ alanında sadece bizler vardık ve jandarma vardı. Diğerleri yukarıda onlar da sürüklendi. Yaklaşık 200 kişi çalışan vardı orada"

DİSK'TEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Yaşamını yitirenlerden birinin Van Büyükşehir Belediyesi DİSK Genel-İş İşyeri Temsilcisi Emrullah Esari olduğu öğrenildi. DİSK Genel Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genel-İş sendikamızın temsilcisi Emrullah Esari'nin de aralarında olduğu 33 insanımızı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" dileriz dedi.

CHP, HDP, DBP HEYETİ VAN'A GİDİYOR CHP, HDP, DBP HEYETİ VAN'A GİDİYOR

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın da aralarında bulunduğu heyet, çığ felaketinin yaşandığı Van’ın Bahçesaray ilçesine gidecek. CHP de bölgeye heyet gönderdiğini duyurdu.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketi sonrasında bölgeye giden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç başkanlığındaki heyet çığ düşen bölge ile hastanelerde temaslarda ve incelemelerde bulundu.

HDP Basın Bürosu tarafından paylaşılan bilgi notunda HDP heyetinin hala çığ felaketi yaşanan bölgede olduğu ve yarın da HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DTK Başkanlık Divanı Üyesi Hilmi Aydoğdu ile milletvekilleri Celadet Gaydalı, Mensur Işık, Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Musa Farisoğulları, Sait Dede ve PM üyelerinden oluşan heyetin de bölgede olacağı belirtildi.

CHP DE HEYET GÖNDERDİ

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Yönetimi çığ faciasının ardından milletvekillerinden oluşan bir heyeti Van'a gönderme kararı aldı. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl başkanlığında, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin’den oluşan heyet bugün Van'a gidecek.

HDP'Lİ SARISAÇ: KAR TÜNELİ YAPILMIŞ OLSAYDI CAN KAYIPLARI OLMAYACAKTI

Çığ faciasının yaşandığı bölgeye giden HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Evrensel’e konuştu. Sarısaç şunları söyledi: “Karın çok yağdığı bir yer. Kışın neredeyse 6 ay insanlar Van’a gelip gidemiyor. Bir kar tüneli denendi. Ama yetersiz. İstanbul Kanal projesiyle değerlendirildiğinde, devede kulak kalır. Eğer orada kar tünelleri yapılmış olsaydı, bugün bu çığ tehlikesi insanlarımızın canını almayacaktı. Dağların delinmesi de gerekmiyor. Kar tüneli yapılması yeterli oluyor. Bahçesaray halkımız yıllardır bu sorunu yaşıyor. Yollar kapalı kalıyor. AKP hükümeti şu kadar yol yaptığıyla övünüyor. Çığın düştüğü yer kar tüneli için en müsait yerlerden biri. Orası zaten çığ bölgesi. Birkaç kilometrelik tünel yapılmış olsaydı. Kaybettiğimiz insanlarımızı kaybetmeyecektik.”

Çığın bir doğa felaketi olduğunu hatırlatan Sarısaç, “Doğa felaketlerine karşı tedbirler alınabiliyor” dedi. İkinci çığ felaketinin can kayıplarının artmasında tedbirsizliğe dikkat çeken Sarısaç, “Yaşanan felaketler doğal olabilir, ancak müdahale esnasında gerekli tedbirler alınmadan, olası bir çığ tehlikesine dikkat edilmeden yürütülen çalışma felaketin boyutunu büyütmüştür. Çığın altında kalanların kurtarma ekibiyle alakası olmayanlar, korucu, sivil yurttaşlar. Bu da bir ihmaldir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? NE OLMUŞTU?

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde 4 Şubat'ta akşam saat 17.00 sularında bir minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken, 5 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda bulunan minibüsteki Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan, Adalet Turan ve Emirhan Kaymaz sağ olarak kurtarılırken, Saadet Tosun, Muhteber Alav, Kenan Turan ve Narıç Turan’ın da cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Emirhan Kaymaz’ın da hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükselmişti.