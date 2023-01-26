Varank, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetini kabul etti

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kabul edildi.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Komite Başkanı Canaltay tarafından Bakan Varank’a KKTC’deki ekonomik faaliyetler başta olmak üzere sanayi çalışmaları hakkında bilgiler verilirken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.