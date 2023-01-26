  • BIST 5.231,02
  • Altın 1165.417
  • Dolar 18.7948
  • Euro 20.4302
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Varank, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetini kabul etti

» »
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kabul edildi.
Varank, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetini kabul etti

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde, Komite  Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Komite Başkanı Canaltay tarafından Bakan Varank’a KKTC’deki ekonomik faaliyetler başta olmak üzere sanayi çalışmaları hakkında bilgiler verilirken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinin bu akşam KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fikri Ataoğlu: Plastik torbalarının kullanımı yasaklandı, fabrikaların kapatılacağı algısını yaratmak doğru değil26 Ocak 2023 Perşembe 20:10
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Helin Reessur kızımız nurlar içinde uyusun26 Ocak 2023 Perşembe 19:55
  • Alayköy’de iki ayrı trafik kazası, 1 yaralı26 Ocak 2023 Perşembe 19:43
  • Üstel: Yeni tedbirler almak için harekete geçtik26 Ocak 2023 Perşembe 19:31
  • 40 örgütten Ahmet Ünsal'a ve Kıbrıs Gazetesi'ne tepki eylemi26 Ocak 2023 Perşembe 19:10
  • DAÜ-Sen: Rektörlük Krizin Merkezi Oldu!26 Ocak 2023 Perşembe 18:46
  • Zorlu Töre, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti26 Ocak 2023 Perşembe 17:37
  • Helin son yolculuğuna uğurlandı!26 Ocak 2023 Perşembe 17:25
  • İşte Helin'in otopsi sonucu...26 Ocak 2023 Perşembe 17:03
  • Her geçen gün kaygı ile yaşadığımız bir geleceğe doğru yürümekteyiz, susmayacağız!26 Ocak 2023 Perşembe 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti