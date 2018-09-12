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Ve imzalar atıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında süt fiyatları, hayvan yemi ve kırmızı etin pazarlanmasına ilişkin protokol bugün Bakanlık’ta imzalandı.
Ve imzalar atıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında süt fiyatları, hayvan yemi ve kırmızı etin pazarlanmasına ilişkin protokol bugün Bakanlık’ta imzalandı.

Protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları imza koydu.

Protokolde yer alan maddeler şunlar:

1. Hayvan üreticilerine, inek sütü için Bakanlar Kurulu kararındaki esaslara tabi olmak kaydıyla, litre başına 1 TL maliyet destek primi ödenecektir. Buna göre soğuk inek sütü 1.80 TL +1 TL= 2.80 TL, soğutulmuş inek sütü 1.70 TL+ 1TL=2.70 TL, açık inek sütü 1.65TL+ 1TL =2.65 TL olarak fiyatlandırılacaktır.
(1/9/2018 - 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere.)

2. Verilen 1 TL maliyet destek primi ile süt ve süt ürünlerinin pazarlanabilmesi ve imalatçı süt fiyatında iyileşme sağlanması amaçlanmıştır. Buna göre, çiğ soğuk inek sütünün imalat sanayiine satış fiyatı, 1.99₺ yerine, 1.87₺ olarak yeniden düzenlenmiştir. 
(1/9/2018 - 31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere.)

3. Küçükbaş hayvan başına 80 kg hibe arpa desteği sağlanacaktır.

4. Karma hayvan yemi ithalatı Hayvancılık Dairesi denetimine tabi olarak hazırlanıp duyurulacak esaslar çerçevesinde serbest bırakılacaktır.

5. Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonlar hazırlanarak kullanımı sağlanacaktır.

6. Toprak Ürünleri Kurumu, tüketiciye sunulacak etin, hayvan üreticilerinden aracısız olarak temin edilip hijyenik koşullarda kesiminin yapılması ve fiyat denetimi altında satışa arz edilmesi konusunda görevlendirilmiştir.

7. 1 Eylül, 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren arpa fiyatı geçerlidir. 
İşbu protokol, yukarıdaki maddeler çerçevesinde aşağıda ismi yazılı yetkili kişiler tarafından 12 Eylül 2018 tarihinde imzalanmıştır.

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