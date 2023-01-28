Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı

Lapta’da sakin 72 yaşındaki Delyse Annette Farebrother’ın otopsi raporu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Farebrother’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "çoklu organ yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.
Lapta’da sakin 72 yaşındaki Delyse Annette Farebrother’ın otopsi raporu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Farebrother’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "çoklu organ yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.
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