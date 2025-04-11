Vehit Nekipzade hayatını kaybetti...
CTP Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade hayatını kaybetti.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzun yıllar Kıbrıs'ta demokrasi ve barış mücadelesi veren Nekipzade için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Erhürman'ın paylaşımı şöyle:
"Lefke İlçe Başkanımız sevgili Vehit Nekipzade'yi kaybettik.
Buna inanmak, bunu kabul etmek çok zor Vehit Abi. Yüreğime ateş düştü.
Dostluğunu, abiliğini, asla eksilmeyen enerjini, umudunu, yüzünden eksik olmayan gülümsemeni, yüreğinden taşan Lefke sevdanı, şaşmaz yoldaşlığını ömrüm boyunca yüreğimin en sıcak yerinde saklayacağım.
Ailesine, sevenlerine, hepimize sabır dilerim.
Asla unutulmayacaksın Abi."
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