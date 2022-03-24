VERGİ-SEN Hükümete Maliye Açığını Kapatmak İçin Vergi Kaçakçılığını Önleme Çağrısında Bulundu

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Genel Sekreteri Ediz Uzun, Hükümetin maliyedeki açığı kapatmak için halka yöneldiğini ancak yapması gerekenin vergi kaçakçılığını önlemeye yönelmek olduğunu belirtti..

Ediz Uzun, son dönemde yapılan zamlarla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, idarenin, maliyenin artan giderlerinin karşılanması için halkın alım gücüne göz diken bir idare olduğunu, ancak maliyenin kasasındaki açığın, enerji emtialarına ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlardan elde edilecek vergilerle kapatılamayacağını kaydetti.

Uzun, emekçilerin alım gücündeki düşüşün çarşı esnafını da olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Sendika olarak ülkedeki vergi kaçaklarının önlenmesi durumunda Maliyenin kasasındaki açığın kapatılabileceğini, mali yapının artıya geçirilebileceğine inandıklarını belirten Uzun, “Hükümet edenler yıllarca çağdışı yöntemlerle vergi toplamaya çalışmışlardır. Şu bilinmelidir ki çağımızda eski yöntemlerle vergi toplamaya çalışmak, değil vergi gelirlerini artırmayı vergi kaçırmayı teşvik etmekte hatta siyasi suiistimallerin önünü açmaktadır” dedi.

Ediz Uzun, dairelere liyakatsiz bürokratlar atandığı sürece maliye de dahil hiçbir kurumun yapısı düzlüğe çıkamayacağını da savundu.