Veteriner Dairesi, küçükbaş üreticilerini uyardı

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticileri, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesinin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerekmektedir

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticileri, her yıl Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesinin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, küçükbaş hayvan üreticilerinin Bölge Veteriner Dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 01-31 Aralık 2021 döneminde küçükbaş hayvan üreticileri, Bölge Veteriner Dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak ve yeni işletme açan üreticilerin Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları 2021 yılı güncel üyelik belgelerini sunarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

31 Aralık 2021 tarihine kadar;

✓ Beyanlarını yapmayan küçükbaş hayvan üreticileri,

✓ Yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan küçükbaş hayvan üreticileri,

✓ Hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş üreticileri ile,

✓ Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne güncel kaydı bulunmayan küçükbaş hayvan üreticileri ile,

✓ Veteriner Dairesi tarafından kesilen cezaları ile ücretlerini ödemeyen hayvan üreticileri hakkında ilgili Veteriner Mevzuatları kapsamında doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlandırılmayacaklarını bilgilerinize sunar,

✓ Üreticilerimizin 31 Aralık 2021 tarihine kadar beyanlarını yapmalarını, varsa ödenmemiş ceza veya kulak numarası ücretlerini ödemeleri önemle duyurulur.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü