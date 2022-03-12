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Vettel, şikayet sonrası kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı

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Vettel, şikayet sonrası kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı
Vettel, şikayet sonrası kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı

Kaskın üstünde "John Lennon'ın Imagine" şarkısının sözleri ve alt bölümde ülkelerin bayrakları da vardı. Bu bayraklardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıydı.

Ancak Güney Kıbrıs Otomobil Birliği, Alman sürücüyü FIA'ya şikayet etti. Bayrağın kaldırılmasıyla birlikte Vettel'in ve Aston Martin takımının cezalandırılmasını talep etti.

Yaşananlar sonrası Vettel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını kaskından kaldırdı.

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