Video skandalında tutuklamalar başladı!

Video skandalında ilk tutuklama!
Sosyal medyada yayılan skandal bir video ile gündem olan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine bahsi geçen videoda yer alan P.G. dün akşam (21.1.2021 Perşembe) Yenibogaziçi köyünde polis ekipleri tarafından tutuklandı.
P.G.’nin aleyhindeki "Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlaması ile yarın Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.
P.G’ye ait cep telefonları ‘Data Veri İnceleme Şubesi'nde’ inceleme yapılmak üzere emare olarak alındı.
Polisin geniş çaplı soruşturma başlattığı ve tutuklamaların devamının gelebileceği konuşuluyor.
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