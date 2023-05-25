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Vitamin zihninizi 3 yaş gençleştiriyor

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ABD’de yapılan bilimsel bir araştırma, her gün vitamin içmenin hafıza üzerindeki büyük etkisini ortaya koydu.
Vitamin zihninizi 3 yaş gençleştiriyor

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vitamin kullanmanın zihni koruduğunu ve hafızayı güçlendirdiğini gösterdi.

60 yaş üstü 3 bin 500'den fazla kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yarısına vitamin hapı, diğer yarısınaysa etkisiz bir ilaç verildi.

Birkaç defa düşünme testine alınan katılımcılardan vitamin içenlerin, bir yıl sonraki testte çok daha iyi performans gösterdiği görüldü.

Kelime hatırlama testlerinde multivitamin içenler içmeyenlere göre çok daha fazla kelimeyi hatırlayabildi.

Araştırma sonucu, her gün vitamin içmenin zihni 3 yaş gençleştirdiğini ve hafızayı dinç tutmada çok etkili olduğunu ortaya koydu.

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