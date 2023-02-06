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Whatsapp gruplarındaki iddialara GKK’dan açıklama

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GKK, sosyal medyada ve whatsapp gruplarında dolaşan ve GKK’ya dayandırılarak KKTC’de 7 büyüklüğünde deprem olacağı iddiasının yalan haber olduğunu ve itibar edilmemesini istedi.
Whatsapp gruplarındaki iddialara GKK’dan açıklama

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), sosyal medyada ve whatsapp gruplarında dolaşan ve GKK’ya dayandırılarak KKTC’de 17.00-19.00 saatleri arasında 7 büyüklüğünde deprem olacağı iddiasının yalan haber olduğunu ve itibar edilmemesini istedi.

Söz konusu ses kaydında “Asılsız şekilde tüm devlet dairelerinin kapatıldığı öne sürülüyor. Herkes azami dikkatli olsun" deniliyor

GKK tarafından yapılan açıklamada “Aslı olmayan bu şekilde yapılmış yalan bir habere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna  önemle duyurulur” vurgusunda bulunuldu.

Bilim insanları depremlerin önceden bilinemeyeceğini ve bu yönde yapılan haberlerin dezenformasyondan ibaret olduğunu kaydediyor.

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