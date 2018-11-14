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XVIII. direkler arası seyirci ödülleri sahipleri belli oldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2017-2018 Tiyatro Sezonunda Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirilen Oyunlar, Oyuncular ve Tiyatroların Ödül Sahipleri belli oldu.
XVIII. direkler arası seyirci ödülleri sahipleri belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2017-2018 Tiyatro Sezonunda Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirilen Oyunlar, Oyuncular ve Tiyatroların Ödül Sahipleri belli oldu. 

Ödül Töreni Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü  himayesinde  5 Aralık 2018 Çarşamba Günü saat 20:00’ de Girne  ODA Tiyatrosunda Gerçekleşecek.

Emek Ödülleri

Tiyatronun; oluşması, gelişmesi ve sürmesi için fark yaratan çaba ve çalışmalara Direklerarası Seyircileri takdirlerini,  Tiyatro İnsanlarına “Tiyatro için Emek Ödülleri”ni takdim ederek ifade ederler. 

2017- 2018 Emek Ödülü

Mehmet Erzen

2017-2018 Emek Ödülü

Derman Atik

2017-2018 Emek Ödülü

Oyun Yazarı   Giorgos Neophytou

Jüri Özel Ödülü 

Karagöz Gölge Oyunu – Soyut Kültür Mirası Taşıyıcısı

İzel Seylani 

Jüri Özel Ödülü 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü

Kente Kazandırılan “ODA Tiyatrosu Sahnesi”

Jüri Özel Ödülü 

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı  Mehmet Harmancı

Kente Kazandırılan “Bandabuliya Sahnesi”

 

 

 

 

Oyun Ödülleri:

Özgün Yeni Oyun

Gül Pansiyon – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Performans Ödülleri:

Kadın Oyuncu

Suzan Polat – Merhaba Hoşçakal – Lefkoşa Sanat Tiyatrosu

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu

Ulaş Öğüç – Merhaba Hoşçakal – Lefkoşa Sanat Tiyatrosu

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu

Çağda Özsoy – Dağ Denize Kavuştu- Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu

Yönetmen

Nehir Demirel – İki Kişilik Hırgür – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Komedi Ensemble (Canlandırmada Bütünlük)

İstibdat Kumpanyası – Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu

Erkek Oyuncu

Hasan Önsoy – Ejderha Tepesi – Güney Meserya Halk Tiyatrosu

Sahne Tasarımı

Özlem Deniz Yetkili – İki Kişilik Hırgür – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Çocuk Tiyatrosu

Sen Ben Yok Biz Varız- İskele Belediye Tiyatrosu

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