XVIII. direkler arası seyirci ödülleri sahipleri belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2017-2018 Tiyatro Sezonunda Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirilen Oyunlar, Oyuncular ve Tiyatroların Ödül Sahipleri belli oldu.
Ödül Töreni Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü himayesinde 5 Aralık 2018 Çarşamba Günü saat 20:00’ de Girne ODA Tiyatrosunda Gerçekleşecek.
Emek Ödülleri
Tiyatronun; oluşması, gelişmesi ve sürmesi için fark yaratan çaba ve çalışmalara Direklerarası Seyircileri takdirlerini, Tiyatro İnsanlarına “Tiyatro için Emek Ödülleri”ni takdim ederek ifade ederler.
2017- 2018 Emek Ödülü
Mehmet Erzen
2017-2018 Emek Ödülü
Derman Atik
2017-2018 Emek Ödülü
Oyun Yazarı Giorgos Neophytou
Jüri Özel Ödülü
Karagöz Gölge Oyunu – Soyut Kültür Mirası Taşıyıcısı
İzel Seylani
Jüri Özel Ödülü
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü
Kente Kazandırılan “ODA Tiyatrosu Sahnesi”
Jüri Özel Ödülü
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı
Kente Kazandırılan “Bandabuliya Sahnesi”
Oyun Ödülleri:
Özgün Yeni Oyun
Gül Pansiyon – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Performans Ödülleri:
Kadın Oyuncu
Suzan Polat – Merhaba Hoşçakal – Lefkoşa Sanat Tiyatrosu
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu
Ulaş Öğüç – Merhaba Hoşçakal – Lefkoşa Sanat Tiyatrosu
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu
Çağda Özsoy – Dağ Denize Kavuştu- Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu
Yönetmen
Nehir Demirel – İki Kişilik Hırgür – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
Komedi Ensemble (Canlandırmada Bütünlük)
İstibdat Kumpanyası – Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu
Erkek Oyuncu
Hasan Önsoy – Ejderha Tepesi – Güney Meserya Halk Tiyatrosu
Sahne Tasarımı
Özlem Deniz Yetkili – İki Kişilik Hırgür – Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
Çocuk Tiyatrosu
Sen Ben Yok Biz Varız- İskele Belediye Tiyatrosu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.